Gabriele Capanni è pronto ad una nuova avventura professionale. L’attaccante della Primavera rossonera è vicino al trasferimento in Serie B.

La dirigenza milanista ha trovato un accordo con la Ternana. Le due società sono in ottimi rapporti, come testimonia il prestito in passato di Plizzari.