Come riportato sul sito ufficiale della UEFA Youth League, il Milan Primavera ha ufficializzato i 40 giocatori per la fase a gironi

Il Milan Primavera ha presentato la lista dei 40 giocatori per la UEFA Youth League, come riportato sul sito ufficiale della competizione. Ecco la rosa per la fase a giorni nel dettaglio.

PORTIERI: Nava, Bartoccioni, Torriani, Zanon.

DIFENSORI: Coubis, Bozzolan, Nsiala, Bakoune, Heffernan, Casali, Chiesurin, Ferroni, Fontana, Parmiggiani, Paloschi, Bartesaghi.

CENTROCAMPISTI: Marshage, Gala, Pluvio, Foglio, Zeroli, Marrone, Eletu, Malaspina, Mancioppi, Tavernaro, Sala, Rossi.

ATTACCANTI: Alesi, El Hilali, Traorè, Lazetic, Cuenca, Nahrudny, Scotti, Longhi, Mangiameli.

La lista, come da regolamento ufficiale, potrà essere modificata entro 7 giorni dopo la prima gara del girone.