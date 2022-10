Milan Primavera: ecco il prossimo avversario in Coppa Italia

Il Milan Primavera ha ottenuto oggi il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ecco il prossimo avversario

Il Milan Primavera ha battuto nella giornata di oggi lo Spezia nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Risultato finale di 4-0 per i rossoneri, che strappano il pass per i sedicesimi.

Al prossimo turno la squadra di Abate sfiderà il Genoa, vittorioso per 2-1 contro la Virtus Entella. Gara in programma il prossimo 9 novembre al PUMA House of Football.