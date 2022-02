Milan Primavera, Desplanches: «Adesso c’è una bella atmosfera nello spogliatoio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Sebastiano Desplanches, portiere del Milan Primavera, dopo la vittoria di oggi contro il Torino

«Una vittoria sofferta, abbiamo sofferto tanto il primo tempo, siamo riusciti ad andare in vantaggio con il gol del nostro gol. Importante per avvicinarsi alla zona playoff. Sono contento perché ho dato una mano alla squadra, la classifica è corta siamo tutti attaccati e sono contento di aver aiutato. Siamo diventati un gruppo fantastico, anche chi è in panchina esprime sempre gioia quando vinciamo e segniamo, c’è una bella atmosfera nello spogliatoio»