Milan Primavera, battuto lo Spezia in Coppa Italia: finisce 4-0

Il Milan Primavera batte lo Spezia per 4-0 nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Vittoria convincente per il Milan Primavera, che al PUMA House of Football batte lo Spezia per 4-0 nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Gara praticamente dominata dall’inizio alla fine per la squadra di Abate. Decidono le reti di Pluvio, Scotti e la doppietta di Jordan Longhi.

Il tabellino:

MILAN (4-3-3): Torriani; Casali (75′ Parmiggiani), Simic, Nsiala, Bartesaghi (68′ Bozzolan); Stalmach, Eletu (60′ Mancioppi), Pluvio; Cuenca (46′ Scotti), Longhi, Omoregbe (60′ Omoregbe). A disp.: Nava, Pseftis, Coubis, Gala, Zeroli, Malaspina, Mangiameli. All. Abate.