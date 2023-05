Milan, premio speciale per Leao: le parole del portoghese. È lui l’MVP del mese di aprile scelto dalla Lega Serie A

In occasione di Milan Sampdoria, Rafael Leao è stato premiato come miglior giocatore della Serie A per il mese di aprile. Nessun altro ha fatto meglio di lui in campionato.

Le parole del giocatore, come riportate da La Gazzetta dello Sport: «Grazie a tutti coloro che mi hanno votato, grazie anche alla mia squadra per avermi votato a vincere questo premio. Orgoglioso di averlo ricevuto».