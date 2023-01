Milan, possibile colpo dal Cesena: nel mirino un attaccante 2003

Il Milan è sempre attentissimo ai giovani talenti in Italia e in Europa. L’ultimo colpo potrebbe arrivare dal Cesena

Come riportato dal Corriere di Romagna infatti, i rossoneri sarebbero interessati al talento albanese classe 2003 Stiven Shpendi, già 3 gol in 12 presenze in Lega Pro. Su di lui ci sono anche Sassuolo e Fiorentina.