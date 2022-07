Milan, Pioli pronto alla sorpresa: il tecnico studia la difesa a 3

Stefano Pioli prepara un Milan camaleontico in vista della prossima stagione. Ecco le novità del tecnico emiliano

Il Milan di Stefano Pioli ha abituato da sempre a variare nelle posizioni. Il 4-2-3-1 di partenza non è mai stato un dogma con ruoli statici, in ogni gara nella scorsa stagione è stata sempre inserita qualche novità. A Napoli il trequartista che si abbassava a centrocampo per formare un 4-3-3, i terzini più alti e così via.

Anche in questa annata i rossoneri non saranno da meno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, visto l’ottimo rendimento di Pierre Kalulu ed il ritorno di Kjaer, il tecnico studierà in ritiro la possibilità di una difesa a 3.