Milan, Pioli non vuole allentare la pressione. La posta in palio è troppo alta

Stefano Pioli è stato chiaro: non c’è nessuna intenzione di allentare la pressione del gruppo in questo rush finale: ecco perchè

Stefano Pioli non ha nessuna intenzione di allentare la tensione sul proprio gruppo di ragazzi. La posta in palio è troppo alta per non battere il ferro finche è caldo. Terminare la stagione con uno dei due trofei ancora in palio vinti, o addirittura con entrambi, potrebbe coronare un percorso incredibile negli ultimi 2 anni e mezzo.

E quindi testa all’Inter per centrare la finale di Roma in Coppa Italia e poi trasferta all’Olimpico contro la Lazio con lo scudetto nel mirino. Pioli e i suoi sono pronti a dare battaglia.