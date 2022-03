Dai dati, emerge una cosa in comune, in questa stagione, tra il Milan di Pioli e il Manchester City di Guardiola

«Milan e Manchester City sono le due squadre con la più alta media punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei in corso: 2.4 punti di media entrambe».