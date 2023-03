Milan, Pioli in ansia per Ibrahimovic: le ultime sulle sue condizioni

Milan, Pioli in ansia per Ibrahimovic: le ultime. Il rossonero si è fermato prima della partita della Svezia per un problema fisico

Ansia in casa Milan per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Oggi il giocatore tornerà a Milano e si sottoporrà agli esami per capire l’entità del problema fisico che ha avvertito nel ritiro con la Svezia.

Un suo stop potrebbe essere un problema per Pioli, che aveva ritrovato l’attaccante contro l’Udinese, in gol su calcio di rigore segnando il record di più anziano marcatore di Serie A. Lo scrive Tuttosport.