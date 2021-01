Milan, Pioli a Bologna con un 4-4-2 mascherato e senza trequartista

Il Milan scenderà in campo con un modulo ritoccato dalle assenze di Brahim Diaz e Calhanoglu: Leao più vicino a Ibrahimovic

Il Milan scenderà in campo tra poche ore a Bologna per cercare di riprendere la marcia e mantenere la vetta solitaria. Date le assenza di Brahim Diaz e Calhanoglu (il turco è recuperato dal Covid ma non è stato comunque convocato) Pioli manda in campo contemporaneamente Ibra, Leao e Rebic.

4-4-2 – Il modulo sarà dunque un 4-4-2 mascherato con Rebic e Saelemaekers esterni e Leao in coppia con Ibra. Sarà infatti difficile, se non per alcuni momenti della partita, vedere il portoghese nel classico ruolo di trequartista.