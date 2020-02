Milan: la dirigenza ha sbagliato, cedere un attaccante è stato un errore

Piatek via senza un sostituto, il Milan ora ha problemi in attacco

Ibra non basta ai rossoneri, la coperta è corta in attacco. Pioli, di fatto, non ha avuto rinforzi dal mercato di gennaio. Le condizioni di Ibrahimovic preoccupano in vista del proseguo della stagione. Senza lo svedese in campo, i rossoneri non hanno personalità e faticano.

Leao: è arrivato il momento di fare la differenza in campo

Non brilla nell’ultimo periodo il portoghese. Pioli ultimamente ha preferito lasciarlo in panchina. L’atteggiamento non è dei migliori, anche se non mancano le qualità. Ha tutto per fare la differenza, ma deve lavorare.