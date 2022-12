Milan, il piano di Pioli per rilanciare De Ketelaere

Charles De Ketelaere non ha vissuto un inizio di stagione esaltalte con il Milan. Ecco il piano di Pioli per rilanciarlo

secondo quanto riportato da Calciomercato.com Il tecnico rossonero sa che con il belga servirà più la carota che il bastone e già in questi giorni ha avuto diversi colloqui con lui per manifestargli piena fiducia in vista della seconda parte di stagione che dovrà vederlo protagonista. Consigli fuori e un piano preciso in campo: minuti già alla ripresa del campionato e maggiore libertà tattica.