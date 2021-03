Milan, per vincere a Verona Pioli ha una richiesta importante, necessaria dopo le ultime prestazioni anonime e soprattutto poco creative

Milan, per vincere a Verona Pioli ha una richiesta importante, necessaria dopo le ultime prestazioni anonime e soprattutto poco creative. La richiesta (implicita) riportata questa mattina da Gazzetta dello sport riguarda chiaramente l’attacco, senza Ibra ma con Rebic a sinistra sulla linea dei tre centrocampisti avanzati e Leao come punta centrale: “Tra infortuni e flop la ripartenza è lenta. Pioli cerca l’intesa tra Rebic e Leao”.

SERVE UNA VITTORIA- “A Verona serve una vittoria per riprendere il passo da Champions senza Ibra, Calhanoglu e Mandzukic. Il tecnico deve puntare sulla coppia che non decolla”. Così la rosea di questa mattina dopo i voti decisamente scarsi inflitti ai due giocatori al termine della gara con l’Udinese, anche quella senza Ibra e con le posizioni sopra descritte.

A FASI ALTERNE- Rebic e Leao fino ad ora hanno regalato lampi di genio ma solo lampi, per il resto, molte prove incolore che domani dovranno essere necessariamente spazzate via per non mettere a rischio anche il quarto posto. Come fare? La richiesta implicita di Pioli appare netta e chiara.