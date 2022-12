Milan, per Sportiello l’Atalanta provoca: 7 milioni per lasciarlo subito

L’Atalanta non intende lasciar andare in questo mercato Marco Sportiello al Milan e ha avanzato una richiesta choc

Marco Sportiello resta il principale candidato per il ruolo di secondo portiere del Milan. Il portiere di Desio, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha già dato la parola ai rossoneri per la firma di un triennale da circa 1 milione di euro a giugno. Ma, visti i problemi di Maignan, il club di Via Aldo Rossi vorrebbe anticipare il suo arrivo in questo mercato invernale.

L’Atalanta però è un osso duro e non intende rinunciare al classe ’92 in questa stagione, principalmente per non dover ricercare a sua volta un secondo portiere. La richiesta, quasi una provocazione, dei nerazzurri è di 7 milioni di euro. Maldini e Massara potrebbero optare per soluzioni immediate alternative, a meno che gli orobici non si ammorbidissero o aprissero ad uno scambio.