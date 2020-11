Milan, per Rebic è tempo di trovare il primo gol stagionale

Rebic è pronto a segnare il suo primo gol stagionale contro la sua ex squadra. Ha militato per un anno e mezzo nella Fiorentina

Ante Rebic in questa stagione non ha ancora trovato la via del gol. Fra la squalifica che gli ha fatto saltare le prime partite di Europa League, e l’infortunio al gomito accusato contro il Crotone che lo ha tenuto fuori per qualche partita, Rebic sembra aver perso il buon feeling con la rete che ha avuto da gennaio 2020 fino alla conclusione della scorsa stagione. Ora con il problema muscolare che ha colpito Zlatan Ibrahimovic, per il croato c’è la chance di giocare qualche partita da prima punta, e di conseguenza, aumentare le possibilità di segnare. Se lo augura lui, così come tutto il Milan, a partire dal mister Stefano Pioli.

Trovare un altro giocare che vada a segno regolarmente oltre a Ibrahimovic, sarà fondamentale per la corsa alle prime 4 posizioni a cui ambiscono i rossoneri. I numeri di Rebic in questa stagione parlano di 3 assist in 373 minuti giocati.