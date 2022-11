Milan, per Gotti 4° confronto contro i rossoneri: il bilancio del tecnico

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, affronterà questa sera il Milan per la quarta volta in carriera: il bilancio del tecnico

Sarà la quarta sfida per Luca Gotti contro il Milan da allenatore. Il tecnico dello Spezia, che questa sera sarà ospite dei rossoneri nella gara valida per la 13^ giornata, ha incrociato per tre volte in carriera il Diavolo subendo due sconfitte e ottenendo un solo pari.

L’ultimo confronto ufficiale risale al marzo dello scorso anno, quando gli uomini di Pioli pareggiarono 1-1 a San Siro contro l’Udinese.