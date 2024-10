Partenza Milan, tanti singoli stanno deludendo: da Leao e Theo, a Loftus e Tomori

Partenza Milan, tanti singoli continuano a deludere le aspettative e non aiutano Fonseca: da Leao e Theo, a Loftus e Tomori

La partenza del Milan in questa stagione è la peggiore dal lontano 2014. Soli 14 punti raccolti in nove giornate, con una partita con il Bologna da recuperare. A Fonseca stano mancando tante individualità che negli scorsi anni prendevano in mano la squadra, così evidenzia la Gazzetta.

Theo e Leao stanno deludendo le aspettative e stanno saltando molte gare, loro che di solito erano titolari irremovibili. Loftus non è aiutato dal piano tattico: da mediano fa difficoltà e sulla trequarti non riesce sempre a dare il suo supporto. Tomori è stato autore di diversi errori tecnici decisivi e nelle ultime uscite ha perso il posto da titolare.