Milan-Parma streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Parma streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Serie A

Milan-Parma streaming: i rossoneri ospitano a San Siro i crociati in un match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 13 dicembre alle ore 20:45. Raggiunta la qualificazione (da prima della classe) ai sedicesimi di Europa League, adesso gli uomini di Pioli dovranno riversare le energie fisiche e mentali sul campionato. Contro gli emiliani infatti sarà importante non fallire l’appuntamento, trovare i tre punti e dare così continuità alla favolosa striscia positiva che sta facendo volare il Diavolo al vertice della classifica. L’avversario è ostico: gli uomini di Liverani sanno essere molto pericolosi, soprattutto nelle ripartenze.

Milan-Parma, streaming e diretta tv

Milan-Parma è in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Parma, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli recupera Bennacer e Leao, ma dovrà ancora fare i conti con le pesanti assenze di Kjaer e Ibrahimovic. Solito 4-2-3-1 e ritorno dei titolarissimi. Tra i pali ci sarà Donnarumma. La linea difensiva vedrà come interpreti Calabria, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo potrebbe non partire dal primo minuto Bennacer, al suo posto quindi ci sarà Tonali al fianco di Kessie. Davanti, alle spalle di Rebic, giocheranno Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Brahim Diaz e Leao.

PARMA – Assenti per infortunio Kucka e Laurini. 4-3-2-1 per gli uomini di Liverani. Tra i pali ci sarà Sepe. In difesa ballottaggio tra Iacoponi e Busi, mentre il resto della retroguardia vedrà la partecipazione di Osorio, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo Scozzarella e Brugman si giocano una maglia da titolare, mentre sicuri di un posto sono Hernani e Kurtic. Karamoh e Gervinho invece dovrebbero giocare alle spalle dell’unica punta Cornelius (in ballottaggio con Inglese).

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-2-1) – Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.

Milan-Parma, i precedenti con Fourneau

Francesco Fourneau, della sezione di Roma, è l’arbitro designato per il match in programma domenica prossima a San Siro tra Milan e Parma. A coadiuvare il fischietto laziale Del Giovane e Valeriani, quarto uomo Prontera mentre al Var ci saranno Banti e Perfetti. Per Fourneau sarà esordio con il Milan in campo mentre sono sei i precedenti con il Parma: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, equilibrio totale.