Milan-Parma, Kucka out nei ducali: al suo posto giocherà Scozzarella

Kucka, l’ex di turno, non giocherà domani sera nel suo Parma contro il Milan. Il centrocampista non ha ancora recuperato dai problemi fisici

Juraj Kucka, centrocampista chiave per il Parma, non ha recuperato del tutto dalla contusione alla coscia sinistra che lo ha colpito nei giorni scorsi, e dunque, contro il Milan domani non ci sarà. Sfuma l’occasione di tornare a San Siro, da avversario, di quella che è stata la sua vecchia squadra per 2 stagioni (dal 2015 al 2017).

Al posto di Kucka giocherà Matteo Scozzarella, favorito su Wylan Cyprien. Il centrocampo del Parma sarà completato da Hernani Junior e Jasmin Kurtic.