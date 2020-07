Milan-Parma: i precedenti a San Siro tra le due compagini

Verso Milan-Parma: ecco i precedenti a San Siro in campionato tra i rossoneri e i crociati. Bilancio favorevole al Diavolo

Alle ore 19:30 di oggi andrà in scena Milan-Parma, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Rossoneri e crociati si sono affrontati per 25 volte a San Siro in campionato, con un bilancio di 16 vittorie casalinghe, sei pareggi e tre successi esterni.

Nelle ultime 18 trasferte di Serie A contro il Diavolo, l’unica vittoria conquistata dal Parma risale al 4-2 del marzo 2014. I rossoneri, inoltre, vanno in gol contro gli emiliani da 18 partite interne consecutive: risale al dicembre 1996 l’ultima partita al Meazza in cui il Milan non ha segnato contro il Parma.