Milan, paradosso Kjaer: dalla possibile cessione a titolare nel derby

Simon Kjaer è stato al centro di vari interessi durante il mercato estivo. A giugno potrebbe lasciare il Milan ma sabato contro l’Inter..

Paradosso Kjaer. In questa stagione è entrato negli ultimi minuti dei match del Milan contro Bologna e Torino, per un totale di 13′. Il match contro l’Inter, la partita più importante di questa prima parte di stagione, arriva due settimane dopo la fine del mercato, che poteva portarlo versi altri lidi.

Come ripotato da Calciomercato.com i rumors su Sampdoria, Genoa e Fiorentina, non hanno portato a sviluppi, Kjaer è rimasto per dare il suo contributo. E per lanciare segnali al Milan, che per ora non ha in preventivo il rinnovo del contratto in scadenza a giugno