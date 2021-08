Milan-Panathinaikos, parte la vendita libera dei biglietti

Milan-Panathinaikos, ultima amichevole del precampionato rossonero: è ufficialmente partita la vendita dei biglietti

L’amichevole tra Milan e Panathinaikos, in programma sabato 14 agosto a Trieste, coinciderà con l’ultimo impegno estivo del precampionato rossonero, prima della delicata trasferta di Genova, sponda blucerchiata, nella prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

Nel corso del pomeriggio, è iniziata ufficialmente la vendita dei biglietti per i tifosi (https://www.diyticket.it/events/Sport/5065/partita-amichevole-ac-milan-panathinaikos-fc), con lo stadio Nereo Rocco che potrà ospitare circa il 25% del pubblico causa restrizioni Covid. Tuttavia, non è da escludere la possibilità di estendere la capienza al 50%, chiaramente in base al quadro epidemiologico del Paese tra dodici giorni.