Milan Origi, dall’Inghilterra confermano: niente rinnovo con il Liverpool

Milan Origi, dall’Inghilterra annunciano: nessun rinnovo con il Liverpool. Il trasferimento in rossonero è sempre più vicino

Piovono conferme sul trasferimento di Divock Origi al Milan. Come riferito dal The Athletic infatti, il Liverpool non eserciterà il rinnovo unilaterale dell’attaccante belga visto che il classe ’95 non ha raggiunto il numero minimo di presenza per attivarlo.

Le trattative con il Milan sono arrivate agli ultimissimi dettagli: Origi sarà presto un calciatore del Diavolo.