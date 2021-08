Milan, ora a centrocampo è emergenza: la coperta è corta

L’infortunio di Kessiè mette in seria difficoltà il Milan per quanto riguarda il centrocampo. Numericamente è emergenza

Il Milan ha ora urgente bisogno di intervenire sul mercato. L’infortunio muscolare di Franck Kessiè mette in seria difficoltà i rossoneri per quanto riguarda il reparto di centrocampo, dove la coperta adesso è decisamente corta.

Sono ora solo quattro i mediani a disposizione di Pioli, ma con un Pobega in uscita e Krunic di fatto fuori dagli schemi tattici restano i soli Bennacer e Tonali. Urge un’entrata, ed in questo senso sembra probabile un’accelerata per Adli del Bordeaux.