Milan on fire: da diavoletto a diavolo vero, con Pioli protagonista

Il Milan si è letteralmente trasformato nel giro di 2 anni. Stefano Pioli autore di questa rinascita. I rossoneri da diavoletti a diavoli veri

Il Milan deve stare tranquillo e non disperdere energie psicofisiche nel caso Cakir. In Champions la squadra ha duplicato la prestazione apprezzata contro la Lazio in campionato, finché c’è stata parità numerica, ha strapazzato l’Atletico Madrid campione di Spagna.

Tanti giocatori sono saliti di livello, da Brahim Diaz e Leao a Bennacer e Tonali. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.