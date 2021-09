Jacobelli: «Milan scippato. Rosetti, basta con questi arbitri»

Tuona il direttore di Tuttosport, Jacobelli, contro la direzione di gara di Cakir dopo lo scippo al Milan in Champions League, ecco le sue…

«Sarebbe ora che Rosetti la smettesse di mandare in giro il signor Cüneyt Cakir a far più danni della grandine. Quando arbitra lui, che giochi la Nazionale o in campo ci siano i club, il calcio italiano prende legnate. La disastrosa direzione di San Siro è costata al Milan una sconfitta immeritata, ingiusta, indegna ed è stata aggravata dal signor Bitigen, addetto al Var: evidentemente, egli non è stato da meno del collega».