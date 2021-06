Milan, ok Calabria ed Hernandez ma per la Champions servono rinforzi ed in questo senso si sta lavorando per non lasciare troppi buchi

Gazzetta dello sport di questa mattina sottolinea l'importanza di un doppio rinforzo, in aiuto ai titolari.

RINFORZI DI SPESSORE- “Calabria e Theo- si legge- sono i titolari del ruolo, ma per la Champions servono rinforzi di spessore. A destra il Milan lavora per riportare in rossonero Diogo Dalot, in un affare simile a quello di Brahim Diaz: l’anno scorso in prestito secco, il ritorno in prestito con diritto di riscatto. Lo United è meno disponibile del Real, ma se Maldini e Massara insistono significa che la resistenza prima o poi si può abbattere”.

BARCELLONA- Dal Barcellona potrebbe invece arrivare Junior Firpo: ok catalano al prestito, in questo caso si discute sul diritto di riscatto, vale a dire sull’entità della cifra del possibile acquisto rossonero tra dodici mesi, all’incirca intorno ai 15 milioni di euro.