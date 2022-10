Milan, occhi anche a Zagabria: in campo Dinamo e Salisburgo

Il Milan dovrà fare attenzione anche al risultato dell’altro campo del girone di Champions League. Si sfidano Dinamo e Salisburgo

Mentre il Milan sfida il Chelsea a San Siro, in campo ci saranno anche le altre due squadre di questo girone E di Champions League. A Zagabria si sfidano Dinamo e Salisburgo. All’andata in Austria finì 1-0 per la squadra di Jaissle. Calcio d’inizio alle ore 21:00, in contemporanea con il match tra rossoneri e Blues.

La situazione del girone al momento è la seguente: