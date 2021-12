Milan, occasione Zakaria: via a parametro zero a fine stagione

Zakaria: la decisione UFFICIALE del centrocampista svizzero, che ha deciso di lasciare il Monchengladbach a fine stagione

Denis Zakaria lascerà il Borussia M’gladbach a parametro zero al termine della stagione. È questa la decisione del centrocampista svizzero, comunicata dal club tedesco attraverso una nota ufficiale.

Il direttore sportivo Max Eberl ne ha parlato così: «Ora sappiamo con chi possiamo pianificare la prossima stagione e con chi no. E anche in quali circostanze affronteremo la seconda metà del campionato. Era importante per noi». Notizia importante per le squadre italiane che seguono da tempo il giocatore.