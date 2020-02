Milan, Nussi: «Il Milan voleva Omeragic a gennaio, ma non è andata bene»

Oggi, in esclusiva a calciomercato.com ha parlato Nussi Jashari, agente di Omeragic, talento cristallino classe 2002 dello Zurigo

Becir Omeragic è un talento cristallino del 2002. Da diversi anni viene premiato come miglior giovane del calcio svizzero e oggi a calciomercato.com ha parlato il suo agente Nussi Jashari. Il talento dello Zurigo è stato accostato al Milan a gennaio, ma ora sembra vicino al Salisburgo. Ecco le sue parole:

«Il Milan lo conosce bene ed è interessato, abbiamo avuto un incontro con loro. C’è anche la Roma che lo segue con interesse, lo conosce bene. Non è andata bene al tempo e adesso vediamo come va a finire con il Salisburgo. Omeragic è un giocatore richiesto dalla nazionale bosniaca anche se ha fatto tutta la trafila con la Svizzera. Dobbiamo scegliere con calma la nazionale per lui. Abbiamo preso in procura il ragazzo a gennaio con il mio collaboratore Romeo Filipovic.»