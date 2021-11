Milan, non solo Messias: anche Diaz da testare. La situazione

Il Milan monitora Junior Messias ma anche Brahim Diaz. I due fantasisti, entrambi rientrati da poco, verranno valutati fino a gennaio…

Il Milan torna finalmente ad avere a disposizioni i due fantasisti. Si sta parlando naturalmente di Brahim Diaz e Junior Messias. Il primo, dopo un avvio di stagione pazzesco, ha avuto noie di salute dovute al Covid, mentre il secondo è ancora un oggetto misterioso del mercato estivo, rientrato da un infortunio e che ora sarà a piena disposizione di Pioli.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per il brasiliano è tempo di test per capire se l’investimento potrà essere di uso garantito. Ma oltre alla sua situazione, però, i rossoneri vorranno capire anche la tenuta del diez spagnolo, se riuscirà a mantenere una condizione psicofisica costante. Se non dovessero arrivare risposte soddisfacenti, allora il club si muoverà già a gennaio sul mercato alla ricerca di un nuovo trequartista.