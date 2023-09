Milan Newcastle, ecco come San Siro accoglierà Tonali. L’ex rossonero fa il suo ritorno e i tifosi sono pronti a questo

Sandro Tonali tornerà da grande ex nella prima partita di Champions League: sarà Milan contro Newcastle, alle ore 18:45.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’ex rossonero sarà accolto da San Siro con grandi applausi. Non sono previsti fischi per un giocatore che è andato via per pure logiche di mercato.