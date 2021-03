Milan-Napoli streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Napoli streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A

Milan-Napoli streaming: i rossoneri impegnati nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 14 marzo alle ore 20:45. Un match importantissimo per gli uomini di Pioli, che troveranno di fronte una diretta concorrente per un posto in Champions League. Romagnoli e compagni godono di un vantaggio di 9 punti sui partenopei e con una vittoria si porterebbero così a una distanza di quasi definitiva sicurezza. Il pareggio europeo di Manchester ha confermato le ottime sensazioni date dalla trasferta di Verona. Per questo motivo il Diavolo, nonostante le assenze, anche contro gli uomini di Gattuso ha fiducia di mettere in campo una prestazione d’orgoglio e qualità. Dall’altra parte gli azzurri sono reduci da un bel successo casalingo contro il Bologna di Mihajlovic.