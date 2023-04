Milan Napoli, sfida ancora aperta: rossoneri troppo prudenti? Un solo gol di scarto e una vittoria che lancia i rossoneri, ma non del tutto

Il Milan vince la prima sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli 1-0. Vittoria arrivata dopo la rete di Bennacer e risultato conservato anche grazie all’espulsione di Anguissa a metà del secondo tempo. È stato quindi un Milan troppo saggio o un Milan troppo prudente?

Non si è vista una squadra dominante come la sfida di campionato. Il Milan ha gestito il match come se fosse una partita secca, in cui l’unico obiettivo è stato conservare il risultato, senza forzare per trovare il raddoppio. Eppure, c’era la possibilità di approfittare di un Napoli senza Osimhen e in dieci uomini. L’1-0, dunque, non chiude i giochi: al Maradona, il match decisivo per ottenere un posto in semifinale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.