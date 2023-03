Napoli, col Milan la seconda sfida europea con un’italiana

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ha messo di fronte Milan e Napoli: per i partenopei un solo precedente

Il sorteggio di Champions League a Nyon ha messo di fronte Milan e Napoli nei quarti di finali.

Come riporta Opta. il Napoli affronterà una avversaria italiana in competizione europee per la seconda volta; l’unico precedente del genere risale alla stagione 1988/89, quando i partenopei superarono il turno contro la Juventus nei quarti di finale della Coppa UEFA