Milan Napoli: Leao recupera? Ecco la situazione del portoghese, alle prese con una lesione al bicipite femorale. Il punto

Come spesso accade ormai dalle parti di Milanello, non arrivano belle notizie sul fronte infortunati. In vista di Milan Napoli, infatti, Pioli sta vedendo la flebile speranza di convocare Leao spegnersi totalmente.

Infatti, secondo quanto riferisce Tuttosport, la lesione al bicipite non era così leggera come sembrava. Salterà Napoli ed Empoli, si rivedrà in campo contro la Roma a gennaio.