Milan Napoli, commenti negativi a Kovacs in zona mista – VIDEO. Alcuni giornalisti non hanno digerito il suo metro di arbitraggio

Non è stata un Milan Napoli per Kovacs, che ha arbitrato il match a due facce. Un fischietto che è stato criticato da alcuni giornalisti presenti in zona mista.

Commenti come “cattiva partita” o addirittura “vergognati” all’indirizzo del fischietto rumeno e del designatore Rosetti.