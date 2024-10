Milan Napoli, tutti i dubbi di Fonseca: prossimi giorni decisivi, le possibili scelte

Milan Napoli, Paulo Fonseca ha alcuni dubbi in vista della sfida di martedì sera a San Siro: ecco le possibili scelte del portoghese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca deve sciogliere alcuni dubbi di formazione in vista della sfida di martedì a San Siro contro il Napoli.

Milan-Napoli: tutto lascia pensare che Theo sarà di nuovo sostituito da Terracciano, in vantaggio su Bartesaghi e Jimenez. In mediana, accanto a Fofana, spazio per Loftus-Cheek: è avanti rispetto a Musah. Il dubbio è Leao: per lui è in arrivo una nuova panchina?