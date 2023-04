Milan Napoli, Carnevale: «Con Osimhen azzurri favoriti»

Andrea Carnevale parla così del prossimo match di Champions League tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

«Una sconfitta come lo 0-4 del Maradona può rivelarsi salutare per certi aspetti, anche perché il Napoli ha mostrato subito solidità mentale per riprendere la marcia. Un’opportunità così capita una volta su mille. Se Spalletti avrà a disposizione la formazione tipo con Osimhen dall’inizio parte leggermente favorito».