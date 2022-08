Milan, Monza su Bakayoko: ma a centrocampo c’è una possibilità

Il Monza si inserisce nella corsa a Tiemouè Bakayoko. Ma il Milan fa le sue riflessioni sulla situazione a centrocampo

Tiemouè Bakayoko è con la valigia in mano al Milan da diverse settimane. Ci sono stati sondaggi di diversi club dall’estero per il centrocampista francese. L’ultima soluzione per lui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il Monza.

I brianzoli si sono inseriti nella corsa. Il giocatore piace ad Adriano Galliani, ma c’è una possibilità non da escludere, ovvero che il club rossonero possa restare così a centrocampo senza entrate ne uscite.