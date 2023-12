Milan Monza, la svolta tattica che non t’aspetti! A cosa sta pensando Pioli per la sfida di domenica all’ora di pranzo

Domenica all’ora di pranzo il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Monza nella sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Un turno in cui sono attese novità nell’undici titolare.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli starebbe pensando anche di rivoluzionare il suo Milan scendendo in campo con una difesa a tre: una soluzione, si legge, che permetterebbe di proteggere il rientrante Kjaer anche se sarebbe difficile da mettere in pratica con i giocatori disponibili.