Milan Monza, Rebic e Origi si giocano tanto: chance importante

Ante Rebic e Divock Origi sosterranno il peso dell’attacco nel match del Milan di questo pomeriggio contro il Monza

Stefano Pioli rivoluziona il suo attacco per il match del Milan contro il Monza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questo pomeriggio a San Siro verranno risparmiato sia Leao che Giroud in ottica Champions League. Chance importante dall’inizio per Rebic e Origi.

I due hanno in comune i diversi problemi fisici che li hanno tenuto fuori fino a qualche settimana fa. Entrambi subentrati al Bentegodi, per loro chance da titolare per impressionare il tecnico rossonero. Il belga non era mai partito dall’inizio in questa stagione.