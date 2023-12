Milan Monza, Pioli e l’emergenza difesa: il tecnico si affida a lui

Milan-Monza, Stefano Pioli deve fare i conti con la solita emergenza in difesa: questa volta Simic sembra essere il netto favorito

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli deve fronteggiare la consueta emergenza in difesa nella sfida di domenica tra Milan e Monza, peraltro acuita dall’assenza di Calabria per l’espulsione rimediata contro l’Atalanta.

Ad oggi il favorito per completare il quartetto difensivo con Florenzi, Tomori e Theo Hernandez sembra essere Simic, in vantaggio su Bartesaghi.