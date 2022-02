Milan, Messias scavalca Saelemaekers: è lui ora il titolare a destra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Junior Messias partirà titolare anche nella gara di domani contro la Sampdoria: il brasiliano ha superato Saelemaekers nelle gerarchie

Tocca ancora a Junior Messias. A meno di imprevisti o repentini cambi di idea dell’ultimo minuto, anche domani contro la Sampdoria l’ex Crotone partirà titolare sulla corsia destra nel terzetto dietro a Giroud.

Il trentenne sembra aver scavalcato Saelemakers nelle gerarchie di Stefano Pioli complice anche una condizione in continua crescita. Pochi dubbi anche in società sul riscatto: Messias viaggia verso la conferma. La gara contro la Samp un’ulteriore banco di prova per convincere anche gli ultimi scettici.