Il DS del Crotone Giuseppe Ursino intervistato da TMW Radio ha fatto il punto sull’affare Messias con il Milan:

«Il Milan non si è fatto vivo ma c’è tempo. L’impatto è stato positivo, ma può fare molto di più con un allenatore come Pioli. Al Milan può starci tranquillamente, è un giocatore e professionista ottimo: vediamo cosa succederà, ma lo meriterebbe. E gli auguro di vincere lo Scudetto, farebbe una cosa che nel calcio non è riuscita a nessuno»