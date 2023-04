Giancarlo Marocchi parla così in vista del match tra Milan e Napoli dei quarti di finale di andata di Champions League

Giancarlo Marocchi fa il punto della situazione in vista della gara del Milan contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Chiaro che se devo scommettere un euro prendo il Napoli tutta la vita, però in questi ultimi giorni rischiamo di arrivare alla sfida di Champions al 50 e 50. Il Napoli è stato comunque fortunatissimo, perché i quattro gol li ha presi in campionato. Sai che svegliata ti dà il risultato del campo, che poi non ce bisogno che l’allenatore ti dica mille cose. Se la stessa cosa poi succede in coppa non si rimedia».