Milan Manchester City, il PROGRAMMA della vigilia: ecco quando parlano Fonseca, Furlani, Pulisic e Ibra. Tutti i dettagli

Inizia la tournée in America del Milan. Delineato il programma della vigilia del match amichevole contro il Manchester City: i rossoneri si alleneranno alle ore 16 in Italia (le 10 in America) mentre alle 20:30 (le 14:30 americane) ci sarà la conferenza stampa di Fonseca, Pulisic, Ibrahimovic e Furlani.

Nella mattina Zlatan Ibrahimovic e Christian Pulisic sono stati invece ospiti di CBS Morning.