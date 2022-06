La stagione del Milan Under 15 femminile non è ancora finita. Le ragazze sono in finale Scudetto, sarà sfida alla Juve

Il Milan Under 15 femminile vola in finale Scudetto. Le ragazze del settore giovanile hanno battuto per 7-0 il Pink Sport Time e giovedì sfideranno in finale la Juventus. Le bianconere hanno battuto 5-2 la Roma.